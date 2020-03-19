За кордоном 11 українців лікуються від коронавірусу

Новини України:Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу 13 березня в Італії.

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 11 українців, крім того, на карантині перебуває 861 громадянин України, додому повернулися 15 тисяч 776 осіб. Такі дані станом на 09-00 19 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ на сторінці " Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

Зазначається, що 11 громадян України проходять лікування (станом на 23-00 18 березня таких громадян було 12 - ред.). 5 українців, інфікованих коронавірусом, одужали.

Водночас на карантині наразі перебуває 861 українець.

Разом з тим, за даними МЗС, уже 15 тисяч 776 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися в Україну.

У світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.