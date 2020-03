Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше

Новини України:Найдовше вірус утримується на пластику – до 72 годин.

Вченим вдалося з’ясувати, що "період напіврозпаду" нового коронавірусу найдовше триває на поверхнях сталі, пластику та картону. Про це йдеться в дослідженні щодо стабільності коронавірусу Covid–19 порівняно з вірусом SARS, опублікованому у британському медичному журналі The New England Journal of Medicine.

Дослідники імітували поширення вірусу навколо зараженої людини при чханні і кашлі під час дотику до предметів з різних матеріалів.

Щоб зімітувати чхання, вони використовували спеціальний розпилюючий аерозоль. Потім вони досліджували, як довго вірус збережеться на різних поверхнях.

Як з’ясувалося, найдовше вірус утримується на пластику – до 72 годин. Близько 50 годин він може прожити на сталі, 20 годин - на картоні і 4 години - на міді.

"SARS-CoV-2 був стійкішим до пластику та нержавіючої сталі, ніж до міді та картону. Життєздатність вірусу було виявлено до 72 годин після нанесення на ці поверхні", - йдеться у повідомленні.

Також учені порівняли виживання Covid–19 з виживанням збудника атипової пневмонії. Результати виявилися схожими.

"Це показує, що відмінності в епідеміологічних характеристиках цих вірусів, ймовірно, обумовлені іншими факторами", - зробили висновок автори роботи.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.