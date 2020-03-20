В Україні 56 нових підозр на коронавірус

Новини України:До Центру громадського здоров'я за добу надійшло 56 нових підозр на коронавірус.

Упродовж четверга, 19 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на Covid-19. Про це повідомляє 20 березня Telegram-канал "Коронавірус-інфо".

Як зазначається у повідомленні, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.

Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

"Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на Covid-19-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.