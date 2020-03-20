МОЗ нагадало супермаркетам та аптекам про небезпеку коронавірусу

Мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС мають забезпечити для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у цих приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«Діяльність цих закладів не підпадає під обмежувальні заходи на час карантину. Однак для захисту здоров’я громадян МОЗ закликає дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця, забезпечити наявність дезінфікуючих засобів. Особливо пильно стежте за станом здоров’я своїх працівників у цей період», - йдеться у повідомленні.
«Якщо відвідування місць масового скупчення уникнути не можна, то для зниження ризику інфікування дотримуйтесь дистанції у прикасових зонах та в торговельних залах. Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не меншою за 1,5 метра», - закликали в міністерстві, додавши, що на цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв суттєво зменшується.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.