МОЗ нагадало супермаркетам та аптекам про небезпеку коронавірусу

Новини України:МОЗ звернулось також до відвідувачів цих закладів та рекомендувало без нагальної потреби їх не відвідувати та за можливістю замовляти необхідні послуги онлайн.

Мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС мають забезпечити для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у цих приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Діяльність цих закладів не підпадає під обмежувальні заходи на час карантину. Однак для захисту здоров’я громадян МОЗ закликає дотримуватися посилених санітарно-гігієнічних норм, забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, облаштувати робочі місця, забезпечити наявність дезінфікуючих засобів. Особливо пильно стежте за станом здоров’я своїх працівників у цей період», - йдеться у повідомленні.

«Якщо відвідування місць масового скупчення уникнути не можна, то для зниження ризику інфікування дотримуйтесь дистанції у прикасових зонах та в торговельних залах. Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не меншою за 1,5 метра», - закликали в міністерстві, додавши, що на цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв суттєво зменшується.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.