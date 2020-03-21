МОЗ створило офіційну Viber-спільноту "Коронавірус інфо"

Новини України:Viber-спільнота "Коронавірус інфо" буде публікувати актуальну й достовірну інформацію від відомства про ситуацію щодо поширення коронавірусу в країні.

Міністерство охорони здоров'я створило офіційну Viber-спільноту "Коронавірус інфо", де буде публікувати актуальну й достовірну інформацію про ситуацію щодо поширення Covid-19 в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".

"МОЗ України розширює майданчики комунікації та створює офіційну Viber-спільноту "Коронавірус інфо", де буде публікувати актуальну й достовірну інформацію від відомства про ситуацію щодо поширення коронавірусу в країні. Майданчик авторизований компанією Rakuten Viber. Також через месенджер будуть розсилати in-app сповіщення всім зареєстрованим в Україні користувачам", - йдеться у повідомленні.

Долучитись до спільноти можна за посиланням.

Як повідомлення, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.