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МОЗ: У світі немає підтверджених випадків інфікування COVID-19 від тварин

МОЗ: У світі немає підтверджених випадків інфікування COVID-19 від тварин
15:24 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:У міністерстві пояснили скандальний бюлетень, який закликав уникати домашніх улюбленців через можливе зараження новим типом коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я спростовує інформацію свого лютневого інформаційного листа, у якому застерігали уникати контактів з тваринами, які нібито можуть інфікувати коронавірусною інфекцією людину.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"У зв’язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин", – йдеться у заяві.

МОЗ пояснює, що бюлетень був розроблений попередниками й за матеріалами Червоного Хреста станом на січень-лютий. У міністерстві зауважили, що важливо передовсім дотримуватися гігієни та соціальної дистанції.

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Також дистанцію треба дотримуватися і при вигулі тварин, уникати контакту з дикими тваринами, обробляти лапи домашніх улюбленців після прогулянки і контакту з іншими домашніми або свійськими тваринами.

"МОЗ закликає під час карантину особливо відповідально ставитися та піклуватися про всіх членів родини, зокрема і про чотирилапих улюбленців, які для багатьох є невід’ємною частиною сім’ї", – пише прес-служба.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу 25-та Українська антарктична експедиція не змогла дістатися до станції "Академік Вернадський".

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МОЗ, Тварини, Коронавірус, Інфікування.
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