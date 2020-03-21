МОЗ: У світі немає підтверджених випадків інфікування COVID-19 від тварин

Міністерство охорони здоров’я спростовує інформацію свого лютневого інформаційного листа, у якому застерігали уникати контактів з тваринами, які нібито можуть інфікувати коронавірусною інфекцією людину.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
"У зв’язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин", – йдеться у заяві.
МОЗ пояснює, що бюлетень був розроблений попередниками й за матеріалами Червоного Хреста станом на січень-лютий. У міністерстві зауважили, що важливо передовсім дотримуватися гігієни та соціальної дистанції.
Також дистанцію треба дотримуватися і при вигулі тварин, уникати контакту з дикими тваринами, обробляти лапи домашніх улюбленців після прогулянки і контакту з іншими домашніми або свійськими тваринами.
"МОЗ закликає під час карантину особливо відповідально ставитися та піклуватися про всіх членів родини, зокрема і про чотирилапих улюбленців, які для багатьох є невід’ємною частиною сім’ї", – пише прес-служба.
Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу 25-та Українська антарктична експедиція не змогла дістатися до станції "Академік Вернадський".