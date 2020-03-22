Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

В Україні 8 людей одужало від коронавірусу

В Україні 8 людей одужало від коронавірусу
14:37 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Випадки одужання від коронавірусу зафіксували у Чернівецькій області.

В Україні із 47 хворих на Covid-19 одужали 8.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали", - зазначається у повідомленні.

Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.

Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так: Дніпропетровська область — 2; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); м. Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1; Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Дослідження здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), а також обласні лабораторії.

Усього з початку 2020 року до ЦГЗ надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.

У світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 128 726 випадків захворювання на Covid-19 (Італія — 47 021, Іспанія — 19 980, Німеччина — 18 323, Франція — 12 612, Швейцарія — 4 840, Великобританія — 3 983, Нідерланди — 2 994, Австрія — 2 649, Бельгія — 2 257, Норвегія — 1 742, Швеція — 1 623, Данія — 1 255, Португалія — 1 020, Чехія — 904, Ізраїль — 712, Ірландія — 683, Туреччина — 670, Греція — 495, Люксембург — 484, Фінляндія — 450, Польща — 425, Ісландія — 409, Словенія — 341, Румунія — 308, Естонія — 283, Російська Федерація — 253, Сербія — 173, Сан-Марино — 151, Вірменія — 143, Словаччина — 137, Болгарія — 127, Хорватія — 126, Латвія — 111, Угорщина — 85, Андорра — 80, Албанія — 70, Литва — 69, Кіпр — 67, Північна Македонія — 67, Республіка Молдова — 66, Боснія і Герцеговина — 65, Мальта — 64, Казахстан — 53, Грузія — 45, Україна — 41, Білорусь — 36, Азербайджан — 34, Ліхтенштейн — 34, Узбекистан — 33, Чорногорія — 13, Монако — 11, Киргизстан — 3, Ватикан — 1) та 5 999 летальних випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся