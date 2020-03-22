В Україні 8 людей одужало від коронавірусу

Новини України:Випадки одужання від коронавірусу зафіксували у Чернівецькій області.

В Україні із 47 хворих на Covid-19 одужали 8.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали", - зазначається у повідомленні.

Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.

Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так: Дніпропетровська область — 2; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); м. Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1; Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Дослідження здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), а також обласні лабораторії.

Усього з початку 2020 року до ЦГЗ надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.

У світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 128 726 випадків захворювання на Covid-19 (Італія — 47 021, Іспанія — 19 980, Німеччина — 18 323, Франція — 12 612, Швейцарія — 4 840, Великобританія — 3 983, Нідерланди — 2 994, Австрія — 2 649, Бельгія — 2 257, Норвегія — 1 742, Швеція — 1 623, Данія — 1 255, Португалія — 1 020, Чехія — 904, Ізраїль — 712, Ірландія — 683, Туреччина — 670, Греція — 495, Люксембург — 484, Фінляндія — 450, Польща — 425, Ісландія — 409, Словенія — 341, Румунія — 308, Естонія — 283, Російська Федерація — 253, Сербія — 173, Сан-Марино — 151, Вірменія — 143, Словаччина — 137, Болгарія — 127, Хорватія — 126, Латвія — 111, Угорщина — 85, Андорра — 80, Албанія — 70, Литва — 69, Кіпр — 67, Північна Македонія — 67, Республіка Молдова — 66, Боснія і Герцеговина — 65, Мальта — 64, Казахстан — 53, Грузія — 45, Україна — 41, Білорусь — 36, Азербайджан — 34, Ліхтенштейн — 34, Узбекистан — 33, Чорногорія — 13, Монако — 11, Киргизстан — 3, Ватикан — 1) та 5 999 летальних випадків.