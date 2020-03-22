В Україну сьогодні прибуде партія тестів на визначення коронавірусу

Новини України:В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).

Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення нового коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення Covid-19. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики. Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.

У міністерстві зазначили, що у разі, коли негативні обидва тести – і на грип, і експрес-тест на коронавірус, – то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.

Також у відомстві додали, що в регіонах щодня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.