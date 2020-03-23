Число хворих на коронавірус в Україні зросло: список по регіонам

Новини України:Є перший підтверджений випадок у Черкаській області.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 73 випадки COVID-19.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров'я.

Наводиться така статистика по регіонах:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29, з них 20 протягом доби;

Київська область — 5, 1 протягом доби;

Львівська область — 2, 1 протягом доби;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений протягом останньої доби.

Загалом в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19. Один пацієнт вже одужав, повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі.

Як зазначається, вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила більше 820 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

У ЦГЗ вказують, що кількість підтверджених випадків постійно змінюється та закликають довіряти тільки офіційним джерелам.