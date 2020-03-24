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Уряд погодинно буде платити медикам, які лікують людей із Covid-19

Уряд погодинно буде платити медикам, які лікують людей із Covid-19
12:18 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Також зарплата окремих медиків збільшиться втричі.

Уряд затвердив пропозицію МОЗ щодо погодинної оплати праці медиків, які працюють з пацієнтами, зараженими коронавірусом. Про це в ефірі 1+1 повідомив речник міністра охорони здоров’я України Артем Дехтяренко, коментуючи питання щодо ініціативи запровадити погодинну оплату праці медиків на час карантину.

«Подібна пропозиція не тільки обговорювалась, а й була схвалена вчора членами уряду на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Всі члени Кабінету міністрів підтримали ініціативу Іллі Ємця щодо запровадження погодинної оплати для лікарів і медичного персоналу, які працюють саме з пацієнтами, хворими на коронавірус. Зараз ми можемо говорити про те, що лікарі відчують підтримку держави не тільки на словах, але й справами», - заявив речник.

За словами Дехтяренка наразі лікарі знаходяться в епіцентрі хвороби, щодня ризикують власним життям, аби врятувати життя та здоров’я українців. Він також зазначив, що зарплата окремих медиків збільшиться втричі.

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«Ми можемо говорити, що для деяких співробітників сфери охорони здоров’я підвищення зарплати може відбутися аж до трьох разів», - повідомив речник.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

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Зарплата, Кабмин, МОЗ, Медики, Коронавірус, Covid-19.
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