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У Мін'юсті роз'яснили як видаватимуть лікарняні під час коронавірусу

У Мін'юсті роз'яснили як видаватимуть лікарняні під час коронавірусу
01:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

У період карантину діє особливий порядок видачі лікарняних. Про це йдеться на сторінці Мін'юсту у Facebook.

«Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності», - ідеться в повідомленні.

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога коштом Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, виплачується ФССУ застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.

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У Мін’юсті інформують, що у разі захворювання дитини віком до 14 років листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У такому разі ФССУ оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Утім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Минюст, Пандемия, Лікарняні, Коронавірус.
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