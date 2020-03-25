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ООН виділть кошти для боротьби з коронавірусом на Донбасі

ООН виділть кошти для боротьби з коронавірусом на Донбасі
19:38 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:

Організація Об'єднаних Націй виділить Україні 33 мільйони доларів у рамках глобального плану боротьби з коронавірусом. Про це повідомив речник Місії України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

"Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19, про який сьогодні оголосив генсек ООН, передбачає допомогу й Україні. Сума допомоги складатиме 33 млн доларів", - заявив Ніколенко.

За його словами, йдеться про реалізацію гуманітарних проектів на сході країни по обидва боки лінії розмежування за такими напрямами: заклади охорони здоров’я, продовольча безпека і товари першої необхідності, особи похилого віку та люди з інвалідністю, дистанційна шкільна освіта.

ООН закликає "зупинити хворобу війни і почати боротьбу з хворобою"

"Найбільш незахищені категорії українців повинні мати засоби для лікування та мінімізації негативного впливу коронавірусу", - заявив Ніколенко.

Він наголосив, що, відповідно до глобального плану, генсекретар ООН планує залучити 2 млрд доларів для стримування поширення COVID-19 у країнах Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії. Зокрема план дозволить забезпечити доставку необхідного лабораторного обладнання та медикаментів, встановлення додаткових станцій для персональної гігієни, проведення інформаційних кампаній про особистий захист і захист оточуючих від вірусу.

В Африці, Азії та Латинській Америці організовуватимуться також авіамости та регіональні хаби для переміщення гуманітарних працівників і вантажів.

 

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ООН, Инфекция, Пандемия, Донбас, Коронавірус, Covid-19.
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