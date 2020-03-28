МОЗ збільшить кількість медиків, як будуть лікувати хворих на Covid-19

Новини України:Він також поінформував, що розпочинається співпраця з Академією медичних наук, з медичними університетами та іншими закладами охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я вживає заходів для збільшення кількості медиків, які будуть надавати допомогу хворим на Соvid-19. Зокрема, фахівців провідних медичних установ планують залучати для допомоги областям.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 28 березня.

"На рівні обласних структурних підрозділів визначено заклади, в яких будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі і у відділеннях інтенсивної терапії", - повідомив Ляшко.

"Зараз, коли зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, ми просимо їх надавати не лише методичну, а й практичну допомогу. Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю медичних фахівців певного профілю", - додав головний санітарний лікар України.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нових випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок; Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.