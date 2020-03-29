Статистика зареєстрованих випадків коронавірусу у світі

Новини України:США продовжує очолювати антирейтинг з поширення коронавірусу в світі, за добу COVID-19 виявили майже у 20 тисяч американців.

Станом на 5 годину ранку 29 березня у світі зареєстрували 663,8 випадки зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Водночас, майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США.

Про це говорять дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Побороли хворобу за цей час 139 451 людини. Також у всьому світі зареєстрували 30 822 летальних випадки.

Лідером за кількістю випадків заражень є США. Там вірус підтвердили у 122 666 осіб, із яких вилікувались 1095 людей, померли – 2185.

В Італії за цей час захворіли 92 472 людини. Водночас померли там 10 023 особи, вилікувались 12 384 людини.

Іспанія звітує про 73 235 інфікованих. Серед них 12 285 одужали, померли 5982 особи.

За минулу добу найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії – 889. За цей же час в Іспанії померли 844 особи, в США – 515, у Франції – 319, у Великій Британії – 260, в Ірані – 139, у Нідерландах – 93, Німеччині – 82.

За вказаний період лідером за поширення вірусу стали Сполучені Штати. Там COVID-19 підтвердили у 19 372 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 7516 випадків, у Німеччині – 6824, в Італії – 5974, у Франції – 4611, Ірані – 3076, Великій Британії – 2546, Бельгії – 1850, Туреччині – 1704.