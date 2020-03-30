Захворюваність на COVID-19 в світі зросла до 700 тисяч

Новини України:29 березня у всьому світі було зареєстровано 664 742 випадки зараження коронавірусом, 30 березня їх кількість збільшилась до 716 101.

Дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

У світі з 716 101 випадка захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 137 294 випадки зараження, в Італії – 97 689, у Китаї – 82 122, в Іспанії – 80 031, Німеччині – 62 095, Франції – 40 704, Ірані – 38 309.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 10 779 випадків. Також 6802 летальних випадків зафіксували в Іспанії, у Китаї від COVID-19 померло 3304 людей, у Франції 2609, в США 2436. В Німеччині жертвами вірусу стали 525 осіб.

Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 475 випадків захворювання COVID-19, 10 людей померли.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.