У водія маршрутки у Кропивницькому виявили COVID-19

Новини України:У Кропивницькому відсьогодні не працюватимуть чотири маршрути громадського транспорту через виявлений у водія коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба міської ради Кропивницького.

Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс2, водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус Covid-19.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 8.00 30 березня офіційно зафіксували 722 435 випадків інфікування коронавірусом, з них 33 997 пацієнтів померли, а 151 991 - одужав.

За останніми даними МОЗ, кількість інфікованих в Україні зросла до 475, з них 10 людей померли, а шестеро вже одужали.