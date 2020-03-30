Скачать
Понеділок, 30.03.2020
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

У водія маршрутки у Кропивницькому виявили COVID-19

У водія маршрутки у Кропивницькому виявили COVID-19
09:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Кропивницькому відсьогодні не працюватимуть чотири маршрути громадського транспорту через виявлений у водія коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба міської ради Кропивницького.

Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс2, водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус Covid-19.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 8.00 30 березня офіційно зафіксували 722 435 випадків інфікування коронавірусом, з них 33 997 пацієнтів померли, а 151 991 - одужав.

Захворюваність на COVID-19 в світі зросла до 700 тисяч

За останніми даними МОЗ, кількість інфікованих в Україні зросла до 475, з них 10 людей померли, а шестеро вже одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Маршрутки, Карантин, Дезинфекция, Кропивницкий, Водій, Covid-19, Інфікований.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
04 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
05 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
У КНДР повідомили, що випробування &quot;надважкої&quot; зброї відбулися успішно
У КНДР повідомили, що випробування "надважкої" зброї відбулися успішно
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся