Найдосвідченіші лікарі-інфекціоністи не зможуть надати допомогу хворим на COVID-19

Новини України:Професорів та докторів медичних наук позбавляють права доступу до лікарень та пацієнтів.

Інфекціоністам-науковцям із 1 квітня поточного року закривають доступ до лікарень та пацієнтів. Відтак, найдосвідченіші лікарі-інфекціоністи, що мають наукові ступені, більше не зможуть надавати консультації медикам та пацієнтам з коронавірусом, зокрема. Відповідні наслідки несе в собі так звана "реформа Супрун" вторинної ланки медицини.

Згідно із затвердженим КМУ Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 рр відбувається різке розмежування між роботою медиків-науковців та медиків, що працюють в клініках.

Окрім того, що передбачено значне скорочення фінансування закладів післядипломної медичної освіти, науковців (професорів, докторів медичних наук) позбавляють права доступу до клінічних баз.

Вони більше не зможуть здійснювати медичну допомогу пацієнтам у лікарнях через відсутність механізму реєстрації на платформі HELSI.

Відтак, лікар-інфекціоніст із науковим ступенем та досвідом викладацької роботи з 1 квітня більше не зможе, наприклад, прибути до Олександрівської лікарні, вивчити історію пацієнта і надати відповідну консультацію щодо його лікування.

Станом на сьогодні, попри пандемію коронавірусу, жодних перехідних положень або тимчасових актів збоку КМУ чи місцевих органів влади, які б відтерміновували заборону інфекціоністам-науковцям на відвідування інфекційних відділень — не прийнято.