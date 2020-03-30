В Україні встановлюють тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус

Новини України:В тимчасових пунктах прийому лікарі зможуть робити первинний огляд пацієнтів та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації.

У всіх областях України та у місті Києві облаштували тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У взаємодії з територіальними органами Національної поліції та закладами охорони здоров'я, співробітниками Головних управлінь ДСНС України в областях та в місті Києві облаштовані тимчасові пункти прийому та сортування хворих на короновірусну хворобу на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тимчасові пункти прийому облаштовані на базі наметів ДСНС.

Так, в облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та приймати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронаврусної хвороби.

"Станом на 30 березня 2020 року в усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів", - додається у повідомленні.