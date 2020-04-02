МОЗ: Україна вироблятиме ПЛР-тести на коронавірус вже з наступного тижня

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На наступному тижні в Україні почнеться серійне виробництво тестів на COVID-19 і таким чином будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров’я працює над цим питанням, і в указі Президента було про те, що треба виділити кошти на виробництво тест-систем. Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, ми працювали і з іншими виробниками вітчизняних тестів. І я думаю, що на наступному тижні у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій. І ми спокійно забезпечимо всіх, хто цього потребує, лабораторними дослідженнями", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що зараз працюють мобільні бригади і налагоджена робота з приватними лабораторіями для діагностики хворих.

Нагадаємо, до України прибуло 300 тис. експрес-тестів, близько 20 тис. респіраторів, стільки ж – костюмів захисту.