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МОЗ: Україна вироблятиме ПЛР-тести на коронавірус вже з наступного тижня

МОЗ: Україна вироблятиме ПЛР-тести на коронавірус вже з наступного тижня
14:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:

На наступному тижні в Україні почнеться серійне виробництво тестів на COVID-19 і таким чином будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров’я працює над цим питанням, і в указі Президента було про те, що треба виділити кошти на виробництво тест-систем. Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, ми працювали і з іншими виробниками вітчизняних тестів. І я думаю, що на наступному тижні у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій. І ми спокійно забезпечимо всіх, хто цього потребує, лабораторними дослідженнями", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що зараз працюють мобільні бригади і налагоджена робота з приватними лабораторіями для діагностики хворих.

Нагадаємо, до України прибуло 300 тис. експрес-тестів, близько 20 тис. респіраторів, стільки ж – костюмів захисту.

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Все по темі:

МОЗ, Тест, Инфекция, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавірус, Covid-19.
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