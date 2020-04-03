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П'ятниця, 03.04.2020
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Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня

Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
00:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Telegram-канал МОН розповів про найпоширеніші фейки з приводу коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про чотири найпоширеніші фейки цього тижня, які пов'язані з поширенням COVID-19 та карантину.

Про це повідомляє Telegram-канал МОН.

"4 найпоширеніші фейки цього тижня – будьте обережні. Зокрема, йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє МОН, насправді ситуація така:

  • - Наразі карантин триває до 24 квітня. Якщо уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами.
  • - ЗНО точно відбудеться.
  • - МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання. Будь-яка інформація від недоброчесних підприємців, що саме їхня платформа рекомендована і затверджена МОН, а тому вчителі можуть використовувати лише її – брехня.
  • - МОН не планував і не проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину.
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Все по темі:

МОЗ, МОН, Карантин, Инфекция, Пандемия, ЗНО, Фэйк, Коронавірус, Covid-19.
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