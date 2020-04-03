Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня

Новини України:Telegram-канал МОН розповів про найпоширеніші фейки з приводу коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про чотири найпоширеніші фейки цього тижня, які пов'язані з поширенням COVID-19 та карантину.

Про це повідомляє Telegram-канал МОН.

"4 найпоширеніші фейки цього тижня – будьте обережні. Зокрема, йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє МОН, насправді ситуація така: