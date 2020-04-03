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П'ятниця, 03.04.2020
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
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1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19

1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
09:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19.

При цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.

Про це повідомляє Worldоmeter.

Загалом, коронавірус виявлено у 204 країнах.

Найбільше хворих у США – 245 193 особи, 6 088 інфікованих померло.

В Італії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 115 242, з них 13 915 летальних, 18 278 людей одужали.

В Іспанії коронавірус на цей час виявлено у 112 065 осіб, з них 10 348 померли, 26 473 осіб одужали.

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У Німеччині зареєстровано 84 794 випадки СОVID-19, у Китаї – 81 620, у Франції – 59 105, в Ірані – 50 468.

В Україні лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19, з них 22 летальних, 19 осіб одужали.

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Статистика, Вирус, Пандемия, Зараження, Світ, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.
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