1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19

При цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.

Про це повідомляє Worldоmeter.

Загалом, коронавірус виявлено у 204 країнах.

Найбільше хворих у США – 245 193 особи, 6 088 інфікованих померло.

В Італії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 115 242, з них 13 915 летальних, 18 278 людей одужали.

В Іспанії коронавірус на цей час виявлено у 112 065 осіб, з них 10 348 померли, 26 473 осіб одужали.

У Німеччині зареєстровано 84 794 випадки СОVID-19, у Китаї – 81 620, у Франції – 59 105, в Ірані – 50 468.

В Україні лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19, з них 22 летальних, 19 осіб одужали.