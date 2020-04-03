Україні передали препарат для лікування від Covid-19

Новини України:Міністерство охорони здоров'я отримало три тисячі упаковок препарату "Плаквеніл" для лікування інфікованих коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив:

"Компанія Sanofi передала фізично препарат лише сьогодні (2 квітня, – ред.). У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали три тисячі упаковок. 2250 упаковок роз'їдуться по всіх областях. 750 упаковок залишається в Києві для швидкого реагування. Завтра (3 квітня, – ред.) буде підписаний наказ на відповідний договір і це відразу поїде по регіонах".

За словами міністра, "Плаквеніл" зараз єдиний препарат, в якому є активна речовина, що безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.

Він також додав, що є домовленості з іншими компаніями на постачання аналогічних препаратів. Зокрема, на наступному тижні готуються отримати препарати для лікування 20 тисяч пацієнтів.

Але найголовніше, за словами Степанова, що в Україні вже є підписаний протокол лікування, тому що "раніше лікарі не були нічим не озброєні".