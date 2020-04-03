Нові обмеження через коронавірус в Україні

Новини України:Україна обмежує кількість пунктів пропуску на деравних кордонах.

В Україні залишиться працювати лише 21 пункт пропуску на держкордоні.

Про це у відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо посилювати заходи щодо захисту наших українських кордонів. Лишиться працювати лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також вводиться обов’язкова обсервація всіх без виключення осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів. Ще одне посилення — ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись вулицями понад 2 осіб", — сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд не буде зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру.

"Україна не може дозволити собі не працювати півроку, чи навіть два-три місяці. За нашими розрахунками, за три тижні ті, хто зараз вже є хворими на COVID-19 мають одужати, а введення обмеження завадять хворобі поширюватися далі", — резюмував прем’єр.