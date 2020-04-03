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Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект

Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект
17:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Благодійна акція буде тривати з 3 по 23 квітня, за цей час соціальні установи отримають 572 571 продуктових наборів, які згодом передадуть населенню.

В Україні стартував спільний проєкт Міністерства соціальної політики та корпорації "АТБ" із забезпечення соціально незахищених людей продуктами харчування. Він триватиме із 3 до 23 квітня поточного року.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

"З 3 квітня 2020 року Міністерство соціальної політики та корпорація "АТБ" запустили спільний благодійний проєкт адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного споживання. Для реалізації цього проєкту компанія виділила 100 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно зі сформованими списками представниками соціальних служб і департаментів обласних та Київської міської державних адміністрацій, продуктові набори у кількості 572 571 штук будуть передані представниками соціальних установ малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 місті та селищі 24 областей України.

До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, олія, лимони, печиво, чай та інше.

Благодійний проєкт адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення буде тривати у період з 3 до 23 квітня 2020 року.

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Минсоцполитики, Продукті, АТБ, Допомога, Продуктовий набір.
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