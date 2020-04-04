Скачать
Субота, 04.04.2020
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру
Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру
Збірну Росії обікрали
Збірну Росії обікрали
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

В Україні інфікованих коронавірусом вже майше 1 100 осіб

В Україні інфікованих коронавірусом вже майше 1 100 осіб
10:23 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:У країні на коронавірус захворіло 1096 українців, найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області, там інфіковано 206 людей.

В Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 - летальні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • ▪️Вінницька область — 66 випадків;
  • ▪️Волинська область — 17 випадків;
  • ▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • ▪️Донецька область — 8 випадків;
  • ▪️Житомирська область — 9 випадків;
  • ▪️Закарпатська область — 24 випадки;
  • ▪️Запорізька область — 28 випадків;
  • ▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
  • ▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
  • ▪️м. Київ — 195 випадків;
  • ▪️Київська область — 77 випадків;
  • ▪️Львівська область — 14 випадків;
  • ▪️Луганська область — 3 випадки;
  • ▪️Одеська область — 26 випадків;
  • ▪️Полтавська область — 8 випадків;
  • ▪️Рівненська область — 31 випадок;
  • ▪️Сумська область — 37 випадків;
  • ▪️Тернопільська область — 135 випадків;
  • ▪️Харківська область — 1 випадок;
  • ▪️Херсонська область — 8 випадків;
  • ▪️Хмельницька область — 10 випадків;
  • ▪️Чернівецька область — 206 випадків;
  • ▪️Черкаська область — 61 випадок;
  • ▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Так, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на вечір 3 квітня було зафіксовано 1072 випадків коронавірусу, 27 людини — померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Инфекция, Пандемия, ЦГЗ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)
02 Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
03 Збірну Росії обікрали
04 Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
05 Чат-бот від Національної служби здоров'я України допоможе оцінити ваш стан
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект
Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект
Україна отримала чергову партію меддопомоги
Україна отримала чергову партію меддопомоги
Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах до міст
Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах до міст
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся