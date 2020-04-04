В Україні інфікованих коронавірусом вже майше 1 100 осіб

Новини України:У країні на коронавірус захворіло 1096 українців, найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області, там інфіковано 206 людей.

В Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 - летальні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 66 випадків;

▪️Волинська область — 17 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 9 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 28 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;

▪️Кіровоградська область — 19 випадків;

▪️м. Київ — 195 випадків;

▪️Київська область — 77 випадків;

▪️Львівська область — 14 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 8 випадків;

▪️Рівненська область — 31 випадок;

▪️Сумська область — 37 випадків;

▪️Тернопільська область — 135 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 8 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 206 випадків;

▪️Черкаська область — 61 випадок;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Так, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на вечір 3 квітня було зафіксовано 1072 випадків коронавірусу, 27 людини — померли.