В Україні інфікованих коронавірусом вже майше 1 100 осіб

В Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 - летальні.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки", - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Так, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на вечір 3 квітня було зафіксовано 1072 випадків коронавірусу, 27 людини — померли.