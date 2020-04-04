Скачать
Субота, 04.04.2020
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру
Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру
Збірну Росії обікрали
Збірну Росії обікрали
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

20 українських лікарів відпривились до Італії боротись з пандемією коронавірусу

20 українських лікарів відпривились до Італії боротись з пандемією коронавірусу
12:00 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Українські лікарі будуть два тижні допомагати італійським колегам боротися з коронавірусом.

В Італію поїхало 20 українських медиків для надання допомоги, а також перейняття досвіду у боротьбі з коронавірусом.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Я дякую усім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення до України, все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні", - сказав Ляшко.

Українські лікарі відправляться до Італії боротися з коронавірусом

Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільна, і не буде крайньої необхідності залучати медичних працівників до допомоги, то є можливість провести їх обсервацію, для того, щоб не було поширення інфікування на території нашої країни.

"В той же час, якщо буде потрібна допомога, і ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, то є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.

За його словами, таке вже відбувається в деяких лікарнях на території України, коли медичні працівники проживають в тих закладах, де надають допомогу хворим на COVID-19. Ляшко зазначив, що в закладах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Инфекция, Пандемия, Лікар, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
02 Збірну Росії обікрали
03 PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)
04 Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
05 Чат-бот від Національної служби здоров'я України допоможе оцінити ваш стан
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
За добу в Україні зафіксовано 636 нових підозр на коронавірус
За добу в Україні зафіксовано 636 нових підозр на коронавірус
В Україні серед інфікованих коронавірусом 78 дітей
В Україні серед інфікованих коронавірусом 78 дітей
У Києві 25 нових підтверджених випадків коронавірусу
У Києві 25 нових підтверджених випадків коронавірусу
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся