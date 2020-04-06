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Понеділок, 06.04.2020
Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
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Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
09:12 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 75 випадків;
Волинська область - 24 випадки;
Дніпропетровська область - 14 випадків;
Донецька область - 9 випадків;
Житомирська область - 11 випадків;
Закарпатська область - 35 випадків;
Запорізька область - 41 випадок;
Івано-Франківська область - 116 випадків;
Кіровоградська область - 41 випадок;
м. Київ - 234 випадки;
Київська область - 91 випадок;
Львівська область - 27 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 27 випадків;
Полтавська область - 11 випадків;
Рівненська область - 39 випадків;
Сумська область - 51 випадок;
Тернопільська область - 160 випадків;
Харківська область - 1 випадок;
Херсонська область - 10 випадків;
Хмельницька область - 10 випадків;
Чернівецька область - 220 випадків;
Черкаська область - 62 випадки;
Чернігівська область - 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Україна, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
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