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Вівторок, 07.04.2020
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В Україну направляється 7 літаків зі спецзасобами проти COVID-19

В Україну направляється 7 літаків зі спецзасобами проти COVID-19
05:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:В Офісі Президента України анонсували цього тижня прибуття ще семи літаків зі спецзасобами для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це під час щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств розповів секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.

"Кирило Тимошенко наголосив, що цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19", - вказли в ОПУ.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав доручення зібрати дані про потреби аптек в Україні і закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

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Все по темі:

Боротьба, ОПУ, Літаки, Допомога, Covid-19, Спецзасоби.
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