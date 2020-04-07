В Україну направляється 7 літаків зі спецзасобами проти COVID-19

Новини України:В Офісі Президента України анонсували цього тижня прибуття ще семи літаків зі спецзасобами для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це під час щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств розповів секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.

"Кирило Тимошенко наголосив, що цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19", - вказли в ОПУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав доручення зібрати дані про потреби аптек в Україні і закупити стільки масок, скільки їм потрібно.