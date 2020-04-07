До кінця квітня кількість інфікованих коронавірусом може зрости до 60 тисяч

Новини України:Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується з 14 по 23 квітня. Про це свідчать прогнози Світового центру даних при НТУ "Київський політехнічний інститут", повідомляє пресслужба вишу.

"Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме в другій половині квітня: 22-23 квітня. Після досягнення цього максимуму внаслідок жорстких карантинних заходів в країні має відбутися "злам" попередньої тенденції і розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання. За песимістичним сценарієм до кінця квітня кількість інфікованих може досягти 60 тисяч, а людські втрати можуть становити 4500 осіб. За оптимістичним сценарієм, який можливий за умови збігу ряду важливих обставин, включаючи ефективні дії влади, названі показники можна було б зменшити як мінімум втричі", - йдеться у повідомленні.

Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток" на базі НТУ "Київський політехнічний інститут" працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих у 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.

Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп’ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій.

Також на сайті Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку оприлюднено інтерактивну тематичну панель WDC-Ukraine COVID-19 Dashboard для відстеження і прогнозування поширення COVID-19 в Україні.

Дашборд розроблено на основі даних ВООЗ, JHU Center for Systems Science and Engineering, Офісу Президента України, Національної служби здоров’я України.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.