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П'ятниця, 10.04.2020
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В Україні зарєстрували 2203 випадки коронавірусу

В Україні зарєстрували 2203 випадки коронавірусу
09:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні зафіксовано 2203 випадків захворювання на COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких областях України:

Вінницька область — 119 випадків;

Волинська область — 41 випадок;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 41 випадок;

Закарпатська область — 56 випадків;

Запорізька область — 54 випадки;

Івано-Франківська область — 254 випадки;

Кіровоградська область — 82 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська область — 140 випадків;

Львівська область — 82 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 46 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 85 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 196 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 27 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 366 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

МОЗ не планує послаблювати карантинні заходи

Як повідомлялося, станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.

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Пандемия, Україна, Хвороба, Коронавірус.
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