СБУ виділяють майже 50 мільйонів на "антикоронавірусну" систему

Новини України:Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити вказані видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Кабінет міністрів виділив Службі безпеки більше 49,8 млн гривень для придбання та впровадження системи Verint NowForce, необхідної для здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідне розпорядження № 389-р від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити Службі безпеки 49 898,404 тис. гривень для придбання та впровадження системи диспетчеризації та реагування Verint NowForce, необхідної для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України", - зазначається в документі.

У свою чергу СБУ повинна затвердити у тижневий строк перелік витрат, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів, а до 1 червня подати відповідний звіт про використання коштів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони понад 4,9 млн гривень для відшкодування витрат на доставку з Китаю медичних виробів, необхідних для запобігання поширенню коронавірусу.