Вперше розшифровано повний геном коронавірусу

Новини України:Вчені Інституту фундаментальних наук в Південній Кореї проаналізували повний РНК-геном SARS-CoV-2 і склали деталізовану карту генів.

Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі Cell, зазначає УНН.

Дослідники експериментально підтвердили наявність передбачених субгеномних РНК (сгРНК), які в свою чергу транслюються в вірусні білки. Вони також розшифрували послідовність кожної сгРНК і визначили, де саме в геномі знаходяться відповідні їй гени. Вчені виявили численні нові РНК і невідомі хімічні модифікації вірусних РНК.

Раніше повідомлялося про існування десяти субгеномних РНК, які беруть участь у формуванні структури вірусних частинок. Однак результати нового дослідження підтвердили наявність тільки дев’яти сгРНК (S, E, M, N, 3a, 6, 7a, 7b, 8). Були також виявлені десятки невідомих субгеномних РНК, що утворюються через перебудову генома, яка може сприяти відносно швидкій еволюції коронавірусу.

Вчені виявили і хімічні модифікації РНК, яка в результаті може мати властивості, що відрізняються від властивостей немодифікованої РНК, навіть якщо вона несе ту ж саму генетичну інформацію. Їх подальше вивчення допоможе визначити цикл життя вірусу і розробити методи боротьби з ним.

SARS-CoV-2 відноситься до РНК-вмісних вірусів, тобто його геном складається з РНК. Геномна РНК транскрибується в матричні РНК (мРНК), при цьому утворюються проміжні продукти - субгеномні РНК.

Зазначимо, що на початку березня в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету.