В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 174 випадки;
Волинська область - 71 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 82 випадки;
Запорізька область - 83 випадки;
Івано-Франківська область - 291 випадок;
Кіровоградська область - 118 випадків;
м. Київ - 416 випадків;
Київська область - 159 випадків;
Львівська область - 111 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 2 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 119 випадків;
Сумська область - 73 випадки;
Тернопільська область - 243 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 19 випадків;
Чернівецька область - 432 випадки;
Черкаська область - 99 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.