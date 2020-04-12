Скачать
Неділя, 12.04.2020
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби

В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби
10:01 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 174 випадки;
Волинська область - 71 випадок;
Дніпропетровська область - 58 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 82 випадки;
Запорізька область - 83 випадки;
Івано-Франківська область - 291 випадок;
Кіровоградська область - 118 випадків;
м. Київ - 416 випадків;


Київська область - 159 випадків;
Львівська область - 111 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 2 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 119 випадків;
Сумська область - 73 випадки;
Тернопільська область - 243 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 19 випадків;
Чернівецька область - 432 випадки;
Черкаська область - 99 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.

Християни західного обряду сьогодні святкують Великдень

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Книги, які ти не помітиш як прочитав
03 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
04 Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
05 Що робити, щоб не занудитися на карантині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях
Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся