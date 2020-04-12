В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 174 випадки;

Волинська область - 71 випадок;

Дніпропетровська область - 58 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 82 випадки;

Запорізька область - 83 випадки;

Івано-Франківська область - 291 випадок;

Кіровоградська область - 118 випадків;

м. Київ - 416 випадків;



Київська область - 159 випадків;

Львівська область - 111 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 2 випадки;

Одеська область - 63 випадки;

Полтавська область - 25 випадків;

Рівненська область - 119 випадків;

Сумська область - 73 випадки;

Тернопільська область - 243 випадки;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 19 випадків;

Чернівецька область - 432 випадки;

Черкаська область - 99 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.