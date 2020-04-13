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Понеділок, 13.04.2020
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МОЗ прогнозує пік епідемії коронавірусу на 17 квітня

МОЗ прогнозує пік епідемії коронавірусу на 17 квітня
02:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Головний санлікар країни пояснив, що для послаблення карантинних заходів в Україні має спостерігатися позитивна динаміка.

За прогнозами Міністерства охорони здоров’я, пік епідемії коронавірусу в Україні має настати вже у п’ятницю, 17 квітня.

Таку заяву в інтерв’ю LB.ua зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів, пік епідемії наступить на невисоких показниках.

"Очікується, що він буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдем", - зазначив посадовець.

Ляшко пояснив, що для послаблення карантинних заходів в Україні має спостерігатися позитивна динаміка.

Найважливіше про коронавірус станом на 12 квітня

"Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зниження захворюваності на коронавірус в Україні може початися після Великодня.

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Все по темі:

Ляшко, МОЗ, Статистика, Пандемия, Брифинг, Україна, Регіони, Covid-19, Пік захворюваності.
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