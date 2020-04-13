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171 українець за кордоном лікується від коронавірусної інфекції

171 українець за кордоном лікується від коронавірусної інфекції
09:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Станом на 18:00 12 квітня за кордоном 171 українець лікується від коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, за кордоном 6 українських громадян померли через захворювання COVID-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2.

Зазначається, що 24 українці одужали: в Польщі 5, Домініканській Республіці й Японії по 4, в Італії та Нігерії по 2 та по одному у Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

171 громадянин України за кордоном проходять лікування в Австрії, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Польщі, Португалії, Росії, на Сейшельських островах, в Сербії, США, Таїланді, Німеччині, Чехії та Швеції.

У МЗС повідомили, що станом на 18:00 12 квітня 15 575 громадян України звернулися до дипустанов у рамках системи "Захист".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 квітня 2020 року в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 1 504 пацієнти. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.

Інфікованих коронавірусом у світі 1,8 мільйонів осіб

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85,5%). Загалом 89 людей уже одужали.

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Все по темі:

МЗС, Статистика, За кордоном, Українці, Covid-19, Міністерство закордонних справ, SARS-CoV-2.
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