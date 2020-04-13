Українські медики в Італії підтвердили дієвість протоколів лікування МОЗ Covid-19

Новини України:Позаминулої суботи група з 20-ти лікарів-добровольців МВС та МОЗ вилетіла в Італію для допомоги місцевим медикам в боротьбі з коронавірусом.

Медичні працівники з України, що перебувають наразі в Італії, підтверджують актуальність українських протоколів з лікування коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Ми знаходимось на постійному зв’язку з нашими лікарями та медичними працівниками, які знаходяться в Італії. Вони підтверджують всі наші протоколи щодо методів лікування безпосередньо в Італії, лікують саме по таких схемах лікування", - сказав міністр.

З його слів, всі ці протоколи міністерство складало, виходячи з досвіду в тому числі і Італії.

"Звичайно, розповідають, як відбувається, як вони аналізують стан, що саме і в якій послідовності роблять. Дуже корисна інформація для нас, і всі ці поради в майбутньому передаються безпосередньо в регіони нашим лікарям для того, щоб вони були готові до реагування на ті чи інші стани здоров’я наших громадян", - додав Степанов.