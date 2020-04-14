Скачать
Вівторок, 14.04.2020
В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
Фінансування культури зменшать але не так, як планувалося
Фінансування культури зменшать але не так, як планувалося
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Дякуємо працівникам громадського транспорту: Google представив новий Doodle
Дякуємо працівникам громадського транспорту: Google представив новий Doodle

Коронавірус у світі: кількість інфікованих майже 2 мільйони

Коронавірус у світі: кількість інфікованих майже 2 мільйони
07:28 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 119 666 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 23 608 особи, Італії – 20 465 осіб, в Іспанії – 17 756 і Франції - 14 967. У Китаї загалом - 3345, за останню добу померло дві особи.

Всього у світі 1 919 913 інфікованих. У свою чергу, одужали 449 589 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (581 918), Іспанія (170 099), Італія (159 516), Франція (137 877), Німеччина (130 072) Велика Британія (89 571), Китай (83 302) та Іран (73 303).

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 - летальні.

Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, ВООЗ, Світ, Covid-19, Поширення, SARS-CoV-2, Інфіковані, Тедрос Аданом Гебреисус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фарбуємо великодні яйця за допомогою звичайних серветок
02 В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
03 Ухвалили зміни до держбюджету 2020 року
04 УЄФА проведе матчі єврокубків в серпні
05 Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВООЗ попереджає про можливий рецидив у тих хто одужав від COVID-19
ВООЗ попереджає про можливий рецидив у тих хто одужав від COVID-19
Бойовики сім разів обстріляли позиції ООС
Бойовики сім разів обстріляли позиції ООС
Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми
Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми
14 квітня 2020 - прикмети, цей день в історії, церковний календар
14 квітня 2020 - прикмети, цей день в історії, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся