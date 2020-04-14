ВООЗ попереджає про можливий рецидив у тих хто одужав від COVID-19

Новини України:Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили про можливість рецидиву коронавірусної хвороби COVID-19 та підтвердили, що у тих пацієнтів, хто раніше вже перехворів пневмонією, антитіла для боротьби з новим випадком зараження інфекцією можуть бути відсутні, повідомляє УНН із посиланням на телеканал CNBC.

“Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це питання. Це на даний момент невідомо”, - сказав виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

У свою чергу, провідна спеціалістка ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керкхове розповіла, що дані проведеного в Шанхаї дослідження, яке показало, що у частини пацієнтів, які одужали, антитіла не вироблялися в той час, як у інших їх рівень був високий.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 - летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну.