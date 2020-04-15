Смертність від коронавірусу в Україні становить 2,9%

Новини України:Від появи симптомів до настання смерті в середньому проходило 12 діб, указали у ЦГЗ.

Показник летальності від коронавірусу в Україні зараз фіксується на рівні 2,9%. Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Наразі показник летальності складає 2,9%", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що внаслідок ускладнень, спричинених Covid-19, померли 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок, легень та ожиріння.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

серцево-судинні – 74%, поєднані захворювання – 29%, цукровий діабет – 22%, захворювання легень – 9%, новоутворення – 8%, захворювання нирок – 7%.

Вісім осіб з-поміж померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком Covid-19. Серед померлих - сім медичних працівників.

Окрім того, зазначається, що всі померлі мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.