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Офіс Президента опублікував ролик про коронавірус

Офіс Президента опублікував ролик про коронавірус
17:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

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Офіс Президента опублікував відеоролик про поширення коронавірусу у світі та важливість дотримання вимог карантину в цей час.

"Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії", - зазначається у дописі до ролика.

У самому відео розповідається, що майже всі країни світу мають інфікованих COVID-19 громадян. Також мова йде про відсутність ліків від цієї хвороби, про те, хто в знаходиться в зоні ризику, та наочно проілюстровано, чому важливо дотримуватися карантинних заходів і лишатися вдома.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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Карантин, Видеоролик, Офис Президента, Коронавірус.
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