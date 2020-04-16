МОЗ: через недотримання правил карантину багато вірян заразилися Covid-19

Новини України:У міністерстві наголошують, що цього року заради власної безпеки і безпеки ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишатися вдома.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, як через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян за

разилися коронавірусом. Про це повідомила прес-служба МОЗ. У міністерстві нагадали, що в Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря.

За тиждень там померли вже два ченці, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин. Водночас, зауважили в МОЗ, у місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірусну інфекцію. Його госпіталізували лише через кілька днів і невдовзі він помер у лікарні.

Але перед тим він контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область – на третьому місці за кількістю захворювань.

Також, додають у міністерстві, у Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менш як 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

Крім того, на Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

"Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак цього року заради власної безпеки і безпеки ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору", - наголосили в МОЗ.