В Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 296 випадків;
Волинська область - 122 випадки;
Дніпропетровська область - 89 випадків;
Донецька область - 12 випадків;
Житомирська область - 177 випадків;
Закарпатська область - 150 випадків;
Запорізька область - 118 випадків;
Івано-Франківська область - 427 випадків;
Кіровоградська область - 218 випадків;
м. Київ - 705 випадків;
Київська область - 253 випадки;
Львівська область - 203 випадки;
Луганська область - 9 випадків;
Миколаївська область - 22 випадки;
Одеська область - 93 випадки;
Полтавська область - 41 випадок;
Рівненська область - 240 випадків;
Сумська область - 81 випадок;
Тернопільська область - 353 випадки;
Харківська область - 56 випадків;
Херсонська область - 51 випадок;
Хмельницька область - 38 випадків;
Чернівецька область - 759 випадків;
Черкаська область - 137 випадків;
Чернігівська область - 12 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.