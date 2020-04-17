Українці без декларацій, які захворіли на COVID-19 мають звонити 103-МОЗ

Новини України:Українці із симптомами COVID-19, у яких немає декларації з сімейним лікарем, мають телефонувати на номер "швидкої допомоги" - 103.

Про це на брифінгу у п'ятницю нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби, тобто підвищення температури, сухий кашель, утруднення дихання, решта симптомів, і у вас не укладений договір з сімейним лікарем, ми радимо одразу телефонувати в екстрену меддопомогу 103 і розповісти про свою симптоматику. Залежно від стану буде відправлена або бригада екстреної допомоги, або бригада, яка зробить ПЛР-тест на COVID-19”, - сказав Степанов.

Він також нагадав, що були внесені зміни в алгоритм укладення угоди з сімейним лікарем, відтепер це можна зробити онлайн.

Крім того, Степанов наголосив, що тестування на COVID-19 проводиться за умови наявності відповідних симптомів. Також він нагадав, що пацієнти з легким перебігом хвороби мають залишатися вдома на самоізоляції, перебуваючи під наглядом свого сімейного лікаря. Пацієнти з важким перебігом госпіталізуються до лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.