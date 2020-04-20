Послаблення захворюваності на COVID-19 слід очікувати влітку-лікар-інфекціоніст

Новини України:Коронавірус може вижити при високих температурах, вважають французькі науковці, поставивши під сумнів ідею, що влітку поширення COVID-19 піде на спад.

В Україні влітку може статися послаблення захворюваності на COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.

“Я прихильник того, щоб повернутися до питання про завершення карантину... після всіх травневих свят... Якщо розглядати цей збудник зі сторони класичного інфекційного процесу, то влітку повинно бути послаблення захворювання, це особливість коронавірусу. Але якщо розглядати це захворювання в контексті класичного інфекційного процесу...”, - розповіла Голубовська.

Нагадаємо, Україна розробила тест-системи виявлення коронавірусу на ранній стадії зараження.