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Коли в Україні прогнозують пік захворюваності на Covid-19

Коли в Україні прогнозують пік захворюваності на Covid-19
21:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:Уряд очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня.

Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

"Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати", - йдеться у повідомленні.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики.

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Додатково Президент подякував Національній гвардії за допомогу з розвантаженням літаків, які привозять засоби захисту.

"Дякую керівнику Нацгвардії та прошу передати нашу щиру подяку всьому особовому складу", – сказав Зеленський.

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Вирус, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Erhf]yf.
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