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Україна може заборонити в'їзд іноземцям і транспорту, де лютує коронавірус

Україна може заборонити в'їзд іноземцям і транспорту, де лютує коронавірус
05:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:З 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

В Україні хочуть тимчасово обмежити або заборонити в’їзд іноземних громадян і транспортних засобів з країн, де є особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Такий висновок щодо законопроєкту про захист населення від розповсюдження інфекційних хвороб ухвалив Комітет з питань інтеграції України з ЄС на позачерговому засіданні, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Комітет ВР пропонує Раді ухвалити законопроєкт щодо надання можливості Кабінету міністрів України встановлювати тимчасові обмеження або заборону в’їзду на територію України іноземних громадян, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також встановлювати заборону на виїзд громадян України за межі території України», - йдеться в ухвалі Комітету.

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Законопроєктом передбачається вважати тих, хто відвідували країни з особливо небезпечними інфекційними хворобами, такими, що мали контакт із хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу і направляти їх в спеціалізований заклад після перетину державного кордону. У разі відсутності підстав для госпіталізації такі особи мають надати згоду на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів зі згодою на самоізоляцію або ізоляцію.

«Відповідно до ухвали Комітету: проєкт закону не суперечить цілям Угоди про Асоціацію, оскільки спрямований на захист населення від розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема, COVID-19, водночас потребує доопрацювання з урахуванням міжнародно-правових зобов’язань України та з метою приведення його відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, які Україна має імплементувати згідно з Угодою про асоціацію», - зазначають у Комітеті.

25 березня по всій Україні запровадили надзвичайну ситуацію. Карантин подовжили до 24 квітня.

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Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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Законопроект, Карантин, Пандемия, "Кордон", Коронавірус.
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