Коронавірус виявили у митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ

Новини України:Ситуація із поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Спостерігається спалах інфекції. Серед захворілих – 132 медики.

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ Московського патріархату Сергія виявлено коронавірус, митрополит знаходиться в Олександрівській лікарні в Києві. Про це сьогодні на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу із подолання надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

"Київські колеги повідомили нас, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Окрім того, хворобу уже підтвердили у 4-х священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, що має стосунок до Почаєва, та його дружини", - розповів Паничев.

Станом на 22 квітня на Тернопільщині зафіксовано 471 хворий на CОVID-19, з них - 31 дитина, сім випадків – летальні.

Як повідомлялося, у містечку Почаїв на Тернопільщині одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили. Коронавірус діагностували в чотирьох медсестер.

Крім того, МОЗ підозрює, що в Почаївській лаврі — масове захворювання на коронавірус, але не може це підтвердити, тому що настоятель відмовляється від співпраці. Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільській області сказала головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.