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Четвер, 30.04.2020
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МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1

МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
20:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Максим Степанов наголошує, що карантин можуть послабити і життя може повернутися до нормального ритму до літа, але уряд не дозволить собі ризикувати і зняти карантин занадто рано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю коронавірусу в Україні, тому уряд буде дуже виважено підходити до послаблення обмежувальних заходів.

Про це Максим Степанов заявив в інтерв’ю міжнародній агенції Reuters, повідомляє прес-служба МОЗ.

“Під час інтерв’ю Степанов сказав, що карантин можуть послабити і життя може повернутися до нормального ритму до літа. Але уряд не дозволить собі ризикувати і зняти карантин занадто рано – щоб не наразитися на другу хвилю коронавірусу”, - йдеться у матеріалі.

Як підкреслив Степанов, навіть після послаблення карантину “будуть речі, за якими потрібно буде спостерігати: наприклад все, пов’язане із правилами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту та рукостисканням”.

“COVID-19 змінив світ”, - наголоси він.

Також він заявив, що його дуже бентежить високий відсоток медичних працівників, які заразилися COVID-19 в Україні.

Захворюваність серед медиків – мій найбільший головний біль. Я дуже схвильований цим”, - підкреслив Степанов.

При цьому очільник відомства додав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплати медикам, збільшує запаси засобів індивідуального захисту, а також запровадив обов’язкове тестування на коронавірусну інфекцію.

Протести проти карантину біля Кабміну

Eряд ухвалив рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Пізніше карантин було продовжено до 24 квітня, а потім - до 11 травня.

З 17 березня і до закінчення карантину в країні заборонена робота закладів громадського харчування (ресторани, кафе), торгово-розважальних центрів, установ розважальної діяльності, фітнес-центрів. Дозволена робота аптек, продуктових магазинів і магазинів побутових товарів, а також ресторанів на умовах доставки.

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МОЗ, Карантин, Пандемия, Україна, Коронавірус.
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