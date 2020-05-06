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В Україні від коронавірусу одужали 137 дітей

В Україні від коронавірусу одужали 137 дітей
19:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

В Україні на COVID-19 хворіє 881 дитина, всього одужало 137 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

"Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10—14 років — 211. Одужала 31 дитина", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у:

- Чернівецькій області — 177. З них одужало 29;- Києві — 102. З них одужало 2;- Київській області — 86. З них одужало 5;- Рівненській області — 55. З них одужало 2;- Тернопільській області — 61. З них одужало 12.

"Загалом в Україні 881 дитина із підтвердженим COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали", - додається у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина — захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити. У п’ятьох — серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох — хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання.

Десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина — на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

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Згідно із даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

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Україна, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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