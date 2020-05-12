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Вівторок, 12.05.2020
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
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Найважливіше про коронавірус за 12 травня

Найважливіше про коронавірус за 12 травня
10:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Всього у світі вже понад 4,1 мільйона людей інфікувалися коронавірусом. В Україні зафіксовано 16 023 випадки хвороби COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 12 травня у світі від коронавірусної інфекції вже 285 971 загибла особа, всього кількість підтверджених випадків COVID-19 сягає 4 175 284. 

Лідером за кількістю смертей та підтверджених випадків залишаються США – 80 397 та 1 347 388 відповідно.

На тлі зростання кількості нових випадків інфікувань окремі країни Європи вже розпочали послаблення карантинних обмежень. У відповідь ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19, якщо уряди не турбуватимуться про підготовку до чергової хвилі заражень.

В Україні зафіксовано 16 023 випадки інфікування COVID-19. 

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 виявлено у Чернівецькій і Рівненській областях та Києві. 

Послаблення карантину в Україні триває. При цьому прем'єр Денис Шмигаль заявив, що окремі обмеження продовжать і навіть після офіційного завершення карантину – 22 травня. Таке рішення урядовці пояснюють зростанням кількості інфікувань COVID-19 в країні. 

Крім того, в окремих регіонах можливе посилення карантину – мова про так званий адаптивний карантин. Зняття обмежень не стосуватимуться регіонів з найбільшою кількістю інфікованих COVID-19.

Коли Україна зможе відкрити кордони

А ось у Львові та Києві вже можна йти в парки, сквери та музеї просто неба, пити каву на свіжому повітрі, тоді як в Одесі послаблення карантину не торкнулося лише театрів та готелів.

Водночас запуск метро і залізниць стане можливим ближче до середини літа.

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Статистика, Світ, Коронавірус, Найважливіше.
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